Diğer
Kategoriler

Kafasına okulun demir korkuluğu saplanan çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da oyun oynamak için girdiği okulun bahçesinde üzerine demir korkuluk devrilen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kafasına okulun demir korkuluğu saplanan çocuk hayatını kaybetti

10 Mart 2018 00:47

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’nde bulunan Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşandı. İddiaya göre 3 yaşındaki Muhammed Mustafa Aslan, oyun oynamak için okulun demir korkuluklarının arasındaki boşluktan bahçeye girdi. Duvar dibinde oyun oynayan çocuğun üzerine demir korkuluk devrildi. Korkulukların sivri ucu başına saplanan çocuk ağır yaralandı. Çocuğunun demir korkuluğun altında kaldığını gören baba Mustafa Aslan koşarak demir korkulukların altından çıkartmaya çalıştı. Çevredekilerin de yardımıyla çıkartılan küçük çocuk, özel bir araçla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna götürülürken sinir krizi geçiren anne ve babaya ise hastanede sakinleştirici iğne yapıldı.

Mahalleli önlem alınmadığını iddia etti

Çocuğun ölümünün ardından mahalle sakinleri demir korkulukların telle bağlandığını iddia etti. Demir korkulukların her an düşecekmiş gibi sallandığını iddia eden vatandaşlar, tepki gösterdi. Çocukların sürekli okul bahçesine girip oyun oynadığını belirten vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.  

Bekir Basmacı - Şinasi İnan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç