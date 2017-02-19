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Kafasına silah dayayıp kendini tıra kilitledi

Bursa'da bir sürücü, kafasına silah dayayarak kendini tıra kilitledi.


19 Şubat 2017 09:24

Olay, Davutkadı Mahallesi'nde meydana geldi. Tır şoförü Süleyman B. (48), 30 bin lirayı bulan borcunu ödeyemeyince bunalıma girdi. Süleyman B., kendini kullandığı tıra kilitleyerek, kafasına silah dayadı. Çevredeki vatandaşların görmesi üzerine polise haber verildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Süleyman B.'yi araçtan indirmek için uzun süre dil döktü. Çevrede Süleyman B.'yi tanıyan esnaf, çay ikram ederek kendisini sakinleştirmeye çalıştı. Süleyman B., çocuklarının gelmesine rağmen ikna olmadı. Elinde tabancayı gören sürücünün çocukları korku dolu anlar yaşadı. Daha sonra Süleyman B.'yi tanıyan bir vatandaş, tırın camından içeri girerek, polis ekiplerine kapıyı açtı. Tır şoförü Süleyman B. ambulansa bindirildi. Polis, silahın kuru sıkı olduğunu belirledi. Süleyman B. tedavi altına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Cengiz Gündüz
 

Etiketler: silah, TIR


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