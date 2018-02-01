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Kafasından yaralandı tedaviyi kabul etmeyip kayalıklara tırmandı

Antalya’da aldığı aşırı alkol nedeniyle kayalıklardan düşüp kafasından yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyip sarp kayalıklara tırmandı. Herkesin yüreği ağzına getiren genç kız polis ve itfaiye ekipleri tarafından kayalıklardan indirildi.

Kafasından yaralandı tedaviyi kabul etmeyip kayalıklara tırmandı

01 Şubat 2018 22:19
Kafasından yaralandı tedaviyi kabul etmeyip kayalıklara tırmandı - Tıkla İzle

Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Yavuz Özcan Parkı’nda meydana geldi. Aşırı derecede alkol aldığı belirtilen R.E. (25) adlı genç kız, parkın içerisindeki kayalık alanda dengesini kaybedip düşerek kafasından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmeyen, polise de güçlük çıkaran R.E., kendisinden kimlik istenmesi üzerine ise, ‘ben kimliğimi size verdim, kimliğimi kaybettiniz. Gerekli yasal işlemlere yarın başvuracağım’ diyerek tepki gösterdi, ancak bir müddet sonra kimliği cebinden yere düştü. Bunun üzerine ise genç kız ‘Kimliğim cebimdeymiş’ diyerek polislere tebessüm etti.

Alkollüyken sarp kayalıklara tırmandı

Alkolün etkisiyle ayakta dahi zor duran R.E., motorize sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırılması gerektiği sözüne de tepki gösterdi. Hastaneye gitmek istemeyen ve ekiplere güçlük çıkaran genç kız, yapay şelalenin yanına inerek kayalıklara tırmanmaya başladı. Uçurumun kenarında tehlikeli hareketler yapan genç kızı görenlerin yürekleri ise ağzına geldi. Polisin ikna çabalarına aldırış etmeyen genç kızın yaptığı hareketler, yapay şelaleye gelen vatandaşların yüreklerini ağzına getirdi. Bu sırada polis, itfaiye ekiplerin takviye istedi. Kısa süre sonra olayın yaşandığı yere gelen itfaiye erleri, kendilerine doğru yaklaşan R.E.’yi bulunduğu yerden alıp polis ekiplerine teslim etti.

Rüya E. tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. 

Suat Metin

Etiketler: antalya, yaralanma

 

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