Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan Toros Devlet Hastanesi karşısında bir kedi, kafasını wc matik'e sıkıştırdı. Bu sırada görevden dönen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, kedinin zor anlar yaşadığını fark etti. Bunun üzerine kediye alarak İtfaiye Daire Başkanlığı'na götüren ekipler, burada kedinin kafasındaki wc matik'i keserek kediyi kurtardı. Kurtarılmasının ardından doğaya bırakılan kedi bu seferde itfaiye aracının altına girerek, ekipler zor anlar yaşattı. Kedi buradan da ekiplerin çalışması sonucunda çıkartılarak, doğaya bırakıldı.