Diğer
Kategoriler

Kafe işletmecisine silahlı saldırı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kafeye yapılan silahlı saldırıda işletme sahibi hayatını kaybetti, çalışanı yaralandı.

Kafe işletmecisine silahlı saldırı

27 Temmuz 2017 00:18
Kafe işletmecisine silahlı saldırı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre yıllardır Kadirli’de kafe işletmeciliği yapan Levent Sağmen’in (55) yeni adliye civarındaki işyerine akşam saat 22.00 sıralarında M.T. tarafından ateş açıldığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Levent Sağmen ve personeli Serdar Ever yaralandı, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastane kaldırılan yaralılardan işletme sahibi Levent Sağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı Serdar Ever ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırganı yakaladı. 

Etiketler: işletmeci, kafe, Levent Sağmen, silahlı saldırı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!