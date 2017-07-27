Kafe işletmecisine silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre yıllardır Kadirli’de kafe işletmeciliği yapan Levent Sağmen’in (55) yeni adliye civarındaki işyerine akşam saat 22.00 sıralarında M.T. tarafından ateş açıldığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu işletme sahibi Levent Sağmen ve personeli Serdar Ever yaralandı, olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastane kaldırılan yaralılardan işletme sahibi Levent Sağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı Serdar Ever ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırganı yakaladı.