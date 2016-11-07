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Kafkas: 3 tane gol yememize rağmen iyi bir oyun oynadık

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, sahasında Fenerbahçe’ye mağlup oldukları maç sonrası yaptığı açıklamada, “Kendi takımımın oyun anlayışından memnunum. 3 tane gol yememize rağmen iyi bir oyun oynadık” dedi.

Kafkas: 3 tane gol yememize rağmen iyi bir oyun oynadık

07 Kasım 2016 00:18

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “İstediğimiz kendi oyun anlayışımızı yapmaya çalıştık. Bölgesel baskı yapıp zaman zaman orta sahayı ve savunmayı 5’ledik. Kötü goller yedik. Ömer’i ve Muğdat’ı iyi kullandık. Tabii bu tip büyük takımlara karşı geriye düştüğünüz zaman oyunu tekrar forse edip toparlamak zor oluyor. Bazı gollerde de biz yardımcı olduk. Fenerbahçe haklı bir galibiyet aldı” dedi.

Bir gazetecinin, kaleci Fatih’in yediği hatalı gol ile ilgili sorusunu yanıtlayan Kafkas, “Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. 3 gol yedik, bu da o gollerden bir tanesi. Kendi takımımın oyun anlayışından memnunum. 3 tane gol yememize rağmen iyi bir oyun oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” diye konuştu. 

Aykut Yeniçağ - Barış Gezici - Önder Aydın 

Etiketler: Akhisar Belediyespor, fenerbahçe, Tolunay Kafkas


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