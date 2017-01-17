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Kafkas: 'Bursaspor’u Bursa’da yenmek özgüvenimizi arttırdı'

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Bursaspor’u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Bursaspor’u Bursa’da yenmek özgüvenimizi arttırdı” dedi.

Kafkas: Bursasporu Bursada yenmek özgüvenimizi arttırdı

17 Ocak 2017 20:28

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. maçında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Akhisar Belediyespor, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "İki takım açısından kritik maçtı. Gruptan çıkamama ihtimalimiz vardı. Az süre alan oyuncularıma şans verdim. 20. dakikadan sonra oyunun bir bölümünde sıkıntılar yaşasak da oyuncularımın performansından memnunum. Kazandığımız için mutluyuz. Farklı bir sistemle oynamaya çalıştık. Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Bursaspor’u Bursa’da yenmek özgüvenimizi arttırdı. Bursaspor’a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim” dedi. 

Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: Akhisar Belediyespor, Bursaspor, Tolunay Kafkas


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