Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantepspor deplasmanında 1-0 geriden gelerek sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Akhisar Belediyespor’da Teknik Direktör Tolunay Kafkas, gelecek için umutlu konuştu.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Gaziantep ve Gaziantepsor her zaman bizim bir parçamız. Hak ettiğimiz bir maçı kazandık. Sahanın zemini oldukça kötüydü. Duran toptan gol yedik. İkinci yarıda bulduğumuz gollerle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardık. Takım her geçen gün gelişiyor. Oyuncular bana ben oyunculara alışıyorum. Önümüzde 3 maç var takviyeler yapıp ligin ikinci yarısında yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.