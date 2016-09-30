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Kafkas: 'Hangi taraf kazanırsa yazık olurdu'

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, “Hangi taraf kazanırsa yazık olurdu. Maçın hakkı beraberlikti. İki takım da üstünlük kuramadı” dedi.

Kafkas: Hangi taraf kazanırsa yazık olurdu

30 Eylül 2016 23:12

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Oyunun genelini değerlendirecek olursak, Gençlerbirliğ takımının yaptığı savunmaya karşı hücum organizasyonları denemeye çalıştık. Özellikle kenar oyuncularının içeride top alıp kenar beklerini biraz arkaya kaçırmak yarattığımız boş alana da Mugdat’ı sokmak istiyorduk. Çok fazla başarılı olamadık. Verkaçlar yapmamız gerekiyordu. Maalesef biraz kaliteyle ilgili. Maçın 90 dakikasını şöyle değerlendirmemiz gerekiyor; hangi taraf kazanırsa yazık olurdu. Maçın hakkı beraberlikti. İki takım da üstünlük kuramadı. Özellikle organize olan savunmaları aşmak için biraz kaliteye ihtiyaç duyuluyor. Bizim kendi içimiz de bir de kenar oyuncularımızın kenar özelliklerinin olmamasından dolayı bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Devreye kadar böyle gidip, devre arasında 2 tane kenar oyuncusu alabiliriz. Kulübümüzün uygun durumu olursa” dedi.

Oynayacakları Trabzonspor maçı için de konuşan Kafkas, “Trabzonspor maçı da bizim için herhangi maçlardan bir tanesi. Gücümüz var. Gerçekçi olmak lazım. Hem oyunu hem de oyuncuyu geliştirmemiz lazım. Ben bu takımın daha iyi olabileceğini biliyorum. Aksaklıklar olmuş. Bunlar her futbol takımın da olabilir. Fiziksel açıdan da benim istediğim seviyede değil. Bu 15 günlük ara bize daha iyi gelecek. Herkes rahat olsun. Takımımız çok daha iyi yerlere gelecek. Bu süreci atlatınca Akhisarspor takımı, tabanca gibi bir takım olacak” şeklinde konuştu.

Bir kısım taraftarın istifa sloganları atmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Kafkas, “Böyle şeyler olabilir. Her türlü şeyi söyleyebilirler. Seyirci hep kazanmayı ister” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Tolunay Kafkas


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