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Kafkas: Maçın hakkı 2-0 değildi

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Bugün aslında maçın hakkı 2-0 değildi. Ama tabela 2-0 Beşiktaş’ın lehine” dedi.

Kafkas: Maçın hakkı 2-0 değildi

19 Eylül 2016 00:42

Akhisar Belediyespor bir iç saha maçından daha mağlup ayrıldı. Yeşil-siyahlılar ligin 4. haftasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu.

Maçı değerlendiren Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, “Oyunun geneline baktığımız zaman istediklerimizi sahaya yansıttık. Orta saha presiyle oynamaya gayret ettik. Oyunun 90 dakikasında oldukça başarılı olduk. Çıkışlarda daha etkili işler yapabilirdik. Özellikle iki kenar oyuncumuzun maalesef kampa geç katılması, Özer’in geç aramıza katılması biraz fiziksel açıdan sıkıntı bize. Bunu en kısa sürede çözüp daha iyi yerlere gideceğiz. Ben bugün oyun olarak yenildiğimizi düşünmüyorum. Skor olarak yenildik” dedi.

"FUTBOL SONUÇ OYUNU"

Oyun boyunca Akhisar Belediyespor’un daha üstün bir performans sergilediğini sözlerine ekleyen Kafkas, “Baktığınız zaman istatistiklere topla oynama dışında ceza sahasına gönderilen top, kaleye atılan şutlar birçok şeyde Akhisar Belediyespor daha üstün. Fakat siz ne yaparsanız yapın ben şunu söylerim; futbol sonuç oyunu. Sonucu alacaksınız. Bugün Beşiktaş iki tane attı ve oyunu aldı. Bizim adımıza oyun olarak iyi fakat yetmiyor. Geçen sene Kayseri’de de buna benzer bir maç oynadık. Antrenörlük hayatımda da bu tip şeylerle karşılaşıyorum. Bu da beni sıkıyor. Kazanmak gerekiyor. Bugün aslında maçın hakkı 2-0 değildi. Ama tabela 2-0 Beşiktaş’ın lehine” dedi.


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