Kafkas Üniversitesi NEREDE? Kafkas Üniversitesi hangi İLDE? (5 EYLÜL HADİ SORUSU)

Kafkas Üniversitesi nerede? Kafkas Üniversitesi hangi ilde? (5 EYLÜL HADİ SORUSU) Hadi'nin bugünkü ipucusu belli oldu. Bugünkü ipucu Kafkas Üniversitesi'nin nerede olduğu. İşte detaylar

Bugünki HADİ sorusu; Kafkas Üniversitesi nerededir?

Faaliyete başladığı 1992 yılından beri çok sayıda mezun veren ülkemizin köklü eğitim kurumlarından Kafkas Üniversitesi, bünyesindeki fakülte, meslek yüksekokulları ve enstitülerle akademik hayata katkı sağlamaya devam ediyor. On binlerce öğrencinin eğitim aldığı Kafkas Üniversitesi'nin nerede olduğu ise çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. İşte, Kafkas Üniversitesi hakkında merak edilen tüm detaylar...

Kafkas Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı yasayla Kars'ta kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. 1992 Kasım ayında Kurucu Rektörü atanarak faaliyetlerine başlayan Üniversite, kurulduğu tarihte Atatürk Üniversitesinden devredilen bir fakülte ve tek programlı bir meslek yüksekokulu ile 245 öğrenci ve 40 öğretim elemanına sahipti.

Bugün ise Kafkas Üniversitesi bir bölge üniversitesi olma yolunda hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir konumda yer almaktadır. Bugün itibariyle üniversite Kars'ta bulunan 5 ayrı yerleşkede 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 18 Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 45 akademik birime, 872 öğretim elemanına ve yaklaşık 20.000 öğrenci kapasitesine sahiptir. Üniversiteye her yıl büyük çoğunluğu bölge dışından olmak üzere yaklaşık 4.500 öğrenci kayıt yaptırmaktadır.