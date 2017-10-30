Kağıt pasaport devri sona eriyor

Yeni elektronik kimlik kartları, pasaport ve sürücü belgeleri mevzuatı ve geçiş sürecinde İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler hakkında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlerinin bilgilendirilmesini amaçlayan 3 günlük hizmet içi seminer, Antalya'nın Kemer ilçesinde başladı. Seminerin açılış töreninde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, yeni elektronik kimlik kartları, sürücü kartları ve yeni pasaport uygulamalarıyla ilgili bilgi verirken, çalışmaların giderek hızlandığını kaydetti.

Güner, yazılımı TÜBİTAK tarafından yapılan yeni elektronik kimlik kartları projesinde 2017 yılında 13 milyon kart basıldığını belirterek yaz aylarında 70 binlerde olan başvurunun şu anda 55 binlerde olduğunu ancak yıl sonuna kadar 15 milyon yeni elektronik kimlik kartı basmayı hedeflediklerini anlattı.

Yeni elektronik kimlik kartlarında veriliş süresi ve kalite yönünden gelişme kaydettiklerini de belirten Güner, kendisinin kimlik kartını 3 ayda aldığını ama günümüzde bu sürenin 7 güne kadar indiğini söyledi.

Kağıt pasaporta son

Yeni düzenlenecek pasaportlar hakkında da bilgi veren Sinan Güner, test basımı başlayan yeni pasaportların polikorbondan üretileceğini belirtti. AB ile vizesiz seyahat dönemi başladığı taktirde bu pasaportların gerekeceğinin altını çizen Güner, "Pasaportlarda da kimlik kartlarında kullanılan malzemeler kullanılacak. Yeni pasaportlar kağıt olarak üretilmeyecek. Kart şeklinde üretilecek. Bu kartla seyahat yapma özgürlüğü de olacak. Eğer Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestliği başlamış olsaydı bu pasaportlar gerekiyordu." diye konuştu.

Kalifiye Suriyeli ve Ahıska Türklerine TC kimliği

Sinan Güner, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları yanında, meslek sahibi nitelikli Suriyeli ve Ahıska Türklerine de vatandaşlık hakkı verilme işlemlerinin devam ettiğini, vatandaşlık hakkı kazanan bu kişilere de kimlik verileceğini belirten Güner, "En az 4 yıllık eğitimi olan, meslek sahibi nitelikli Suriyelilere kimlik verilme işlemleri var. Bu kriterlere Ahıska Türkleri de dahil. Ahıskalılar özellikle Antalya bölgesinde yoğunluk oluşturuyor" dedi. Güner, 180 günlük eylem planında 50 bin Suriyeliye kimlik verilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Seminer 3 gün sürecek

Açılış töreninden hemen sonra başlayan Hizmet İçi Eğitim Semineri’nde, pasaport ve sürücü belgesi mevzuatı ile geçiş sürecinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler ele alındı.

Seminerde yarın, adres kayıt sistemi mekansal adres kayıt sistemi, TCCK başvuru alma, biyometrik veri alma işlemleri iptal ve imha işlemleri PİN/PUNK alma işlemleri ile MERNİS kimlik paylaşım sistemi donanın sorunları bilgi güvenliği konuları ele alınacak.

Seminerin son gününde ise, nüfus hizmetlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve 5910 sayılı Vatandaşlık Kanununun uygulanması konuları görüşülecek.