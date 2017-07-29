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Kağıt Sanatları Akademisi başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi, müze ziyaretçilerini ağırlamanın yanı sıra eğlenceli ve eğitici etkinliklerle hizmet vermeye devam ediyor.

Kağıt Sanatları Akademisi başlıyor

29 Temmuz 2017 10:02

Gerçekleştirilen etkinliklerde kağıtla oluşturulabilecek tasarım ve çalışmaların yapılması öğretilirken çocukların yaratıcılık, hayal gücü, hafıza geliştirme ve el becerisi kazanımları konusunda farkındalık oluşturması hedefleniyor. 7-12 yaş aralığındaki çocukların 4 hafta boyunca eğitim göreceği eğitimler, Seka Kağıt Müzesi El Sanatları Atölyesinde gerçekleşecek.

1-25 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan Kağıt Sanatları Akademisi, 7-12 yaş aralığındaki çocuklar katılabilecek. 4 hafta sürecek olan Kağıt Sanatları Akademisi’nde, El Yapımı Kağıt Atölyesi, Origami Atölyesi, Damga ve Baskı Atölyesi ve Kağıt Hamurundan Nesne yapımı Atölyeleri bulunuyor. Kağıt Sanatları akademisinin öğrencilere yaratıcılık, hayal gücü, hafıza geliştirme ve el becerisi konularında kazanımlar sağlaması hedefleniyor.

Seka Kağıt Müzesi’nde gerçekleşecek olan Kağıt Sanatları Akademisi
İçin kayıtlar devam ediyor. 7-12 yaş grubundaki çocukların katılabileceği Akademideki ücretsiz atölyeler için telefonla ve Seka Kağıt Müzesi’ne şahsen başvurarak kayıt yaptırılabiliyor. 

Uğur Konuk


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