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Kağıt toplayan Suriyeli çocuğun sokakta namaz kıldığı görüntüler duygulandırdı

Kağıt toplayan Suriyeli çocuğun sokakta namaz kıldığı görüntüler duygulandırdı
Kağıt toplayan Suriyeli çocuğun sokakta namaz kıldığı görüntüler duygulandırdı

Esenyurt’ta ikindi ezanı okunduğu esnada 10 yaşındaki Suriyeli Muhammet’in topladığı kartonu kendisine seccade yapıp gözden uzak bir köşede namaz kılması görenleri duygulandırdı.

10 yaşındaki Muhammed Meyuf, Suriye'deki savaşın yıkımından ailesi birlikte kaçan yüz binlerce çocuktan biri. 4 yaşındayken Türkiye'ye gelen Muhammet şimdi 10 yaşında. Yaşıtları okula giden Muhammet, boyundan büyük kağıt toplama arabası ile aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Beş vakit namazını kılan Muhammet. dün yine kağıt toplarken ezanı duyunca kağıt toplamayı bıraktı. Topladığı kartonlardan kendine seccade yapan küçük Muhammed ardından namaz kılmaya başladı.

Bu sırada Muhammet haberciler tarafından görüntülendi. Namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan küçük Muhammet, “Ezan okunduğu esnada işi bırakıp hemen namazımızı kılacağız. Namazı her zaman kılıyoruz. Ben 6 sene önce Suriye'den buraya geldim. Benim evim Esenyurt Kuzuyolu'nda kalıyorum” dedi.  

Murat Delice
 

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