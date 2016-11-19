Bu işi yapmadan önce çeşitli yerlerde çalıştığını söyleyen Ayyıldız, “Ben Kırklareli’nin Vize İlçesi Evrencik köyündenim. 1953 doğumluyum. Lüleburgaz’da tek başıma yaşıyorum. Geçimimi 2 yıldır kağıt, plastik, teneke toplayarak sağlamaya çalışıyorum. Ondan önce başka işlerde çalıştım. Geçinmek zor, elektik, kira, su ve mutfak parası derken hiçbir şey kalmıyor. Hayata direnmek zorundayım. Çalışmadan yaşanılmıyor” ifadelerini kullandı.

“Günde en az 10 kilometre yol gidiyorum”

Gün ağarmadan yola koyulduğunu ifade eden Ayyıldız, ‘Günde en az 10 kilometre yol gidiyorum. Sabah 7’de yollara düşüyor akşam 18:00’e kadar yollarda, sokaklarda, caddelerde geri dönüşüm malzemesi topluyorum. Kış ayları zor ve çetin geçiyor. Çünkü taşıdığım arabanın boş hali 81 kilogram. Bulduğum malzemeye göre de dolu hali değişiyor. Bazen 200 ile 300 kilogram arasında oluyor, bazen daha az oluyor. Gün günü tutmuyor. 3-5 kuruş kazanıp hayatımı idame ettiriyorum” diye aktardı.

“Kazandığım parayla da geçimimi sağlamaya çalışıyorum”

Çok yorucu bir iş olduğunu söyleyen Ayyıldız, “Topladığım bu malzemeleri satıyorum. Kazandığım parayla da geçimimi sağlamaya çalışıyorum. Eve geldikten sonra yemek yapıyorum ve daha sonra dinleniyorum. Çok yorucu bir iş. Sağlığım el verdiği sürece bu işi yapacağım. Bazen aracımın başından bir süre ayrılıyorum daha sonra baktığım zaman emek harcayıp topladığım malzemelerin olmadığını gördüğüm zamanlar da oluyor” şeklinde konuştu.

