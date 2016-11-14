Olay, Bahçelievler Yenibosna’da sabah saat 08.00’de meydana geldi. Marketini açan iş yeri sahibi ekmeklerin her sabah bırakılan yerde olmadığını fark edince önce fırıncıyı aradı. Fırıncının ekmekleri bıraktığını söylemesi üzerine güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi, kağıt toplayıcısı gencin ekmekleri çaldığını gördü. Ekmeklerin ihtiyaçtan dolayı alınmış olabileceğini ifade eden ve isminin açıklanmasını istemeyen market sahibi çalınanın sadece ekmek olmasından dolayı kağıt toplayıcısından şikayetçi olmayacağını belirtti.

“Şikayetçi değiliz, sonuçta bu bir ekmek”

Her sabah aynı şekilde markete ekmek bıraktıklarını ifade eden fırın sahibi İskender Çerman, “Olayın olduğu sabah ekmek servisimizi yaptık. Markete de ekmeği bıraktık. Market sahibi daha sonra dükkanını açtığı zaman ekmeğin olmadığını fark etti ve bizi aradı. Biz de olaydan şüphelenip markete gidip kameraları inceledik. Daha sonra olayın bu şekilde olduğunu fark ettik. Muhtemelen ihtiyaç sahibi olduğu için almış olabileceğini düşünerek bir şey demedik ama bu şekilde yapması yanlış. Kendisinden şikayetçi değiliz. Sonuçta bu bir ekmek, o da ihtiyaç sahibidir” dedi.

Ekmeklerin çalınma anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yoldan geçtiği sırada kapalı marketin önündeki kasada bulunan ekmekleri fark eden kağıt toplayıcısı gencin markete yöneldiği görülüyor. Etrafını kolaçan eden kağıt toplayıcı gencin önce bir ekmek almak için hamle yaptığı görülüyor. Etrafta kimse olmadığını gören gencin kasayla birlikte ekmekleri alarak arabasına koyup hızla uzaklaştığı görülüyor.

Selim Bayraktar



