Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kağıt toplayıcısı gencin ekmek hırsızlığı kamerada

Kağıt toplayıcısı gencin ekmek hırsızlığı kamerada

Bahçelievler’de kağıt toplayıcılığı yapan bir genç, market önündeki içi dolu ekmek kasasını çaldı. Ekmek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansırken, dükkan sahibinin çalınanın ‘ekmek’ olmasından ötürü şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kağıt toplayıcısı gencin ekmek hırsızlığı kamerada

14 Kasım 2016 09:33
Kağıt toplayıcısı gencin ekmek hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay, Bahçelievler Yenibosna’da sabah saat 08.00’de meydana geldi. Marketini açan iş yeri sahibi ekmeklerin her sabah bırakılan yerde olmadığını fark edince önce fırıncıyı aradı. Fırıncının ekmekleri bıraktığını söylemesi üzerine güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi, kağıt toplayıcısı gencin ekmekleri çaldığını gördü. Ekmeklerin ihtiyaçtan dolayı alınmış olabileceğini ifade eden ve isminin açıklanmasını istemeyen market sahibi çalınanın sadece ekmek olmasından dolayı kağıt toplayıcısından şikayetçi olmayacağını belirtti.

“Şikayetçi değiliz, sonuçta bu bir ekmek”
Her sabah aynı şekilde markete ekmek bıraktıklarını ifade eden fırın sahibi İskender Çerman, “Olayın olduğu sabah ekmek servisimizi yaptık. Markete de ekmeği bıraktık. Market sahibi daha sonra dükkanını açtığı zaman ekmeğin olmadığını fark etti ve bizi aradı. Biz de olaydan şüphelenip markete gidip kameraları inceledik. Daha sonra olayın bu şekilde olduğunu fark ettik. Muhtemelen ihtiyaç sahibi olduğu için almış olabileceğini düşünerek bir şey demedik ama bu şekilde yapması yanlış. Kendisinden şikayetçi değiliz. Sonuçta bu bir ekmek, o da ihtiyaç sahibidir” dedi.

Ekmeklerin çalınma anı kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yoldan geçtiği sırada kapalı marketin önündeki kasada bulunan ekmekleri fark eden kağıt toplayıcısı gencin markete yöneldiği görülüyor. Etrafını kolaçan eden kağıt toplayıcı gencin önce bir ekmek almak için hamle yaptığı görülüyor. Etrafta kimse olmadığını gören gencin kasayla birlikte ekmekleri alarak arabasına koyup hızla uzaklaştığı görülüyor.

Selim Bayraktar

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!