Kağıt toplayıcısının öldüğü kaza MOBESE'de

Ankara’da farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları, şehrin dört bir yanında bulunan MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Emniyetten paylaşılan kaza görüntülerinde Ankara’da meydana gelen 4 ayrı trafik kazası yansıdı. Meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş yaralandı.

Görüntülere yansıyan ilk kaza, bir ışıklı kavşakta meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen kaza, ışıkların falsolu yandığı kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç, reklam panolarına çarparak yan devrildi.

Minibüsün altında kalan talihsiz genç hayatını kaybetti

Bir diğer kaza Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki Hasköy Kavşağında meydana geldi. Görüntülere göre, Havaalanı istikametinde seyreden çakarlı bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarpıyor. Çarpışmanın şiddetiyle harekete geçen minibüs ise o esnada yaya geçidini kullanan kağıt toplayıcısı gence çarpıyor. Minibüsün altında kalan talihsiz genç, söz konusu kazada hayatını kaybetmişti.

Görüntüye yansıyan başka kaza yine kural ihlali sonucu meydana geldi. Işıklı kavşağa hızla giren bir otomobil, sola dönmek için kırmızı ışığı bekleyen otomobilin arkasından vuruyor. Diğer bir kaza ise Kocatepe Camii’nin altından geçen tünelde meydana geldi. Azami hız sınırının 30 kilometre olduğu tünele hızla giren otomobil, virajı alamıyor ve önce duvara çarpıyor, ardından da takla atıyor.

Videonun sonunda, “Hız kurallarına uyulsaydı bu kazaların hiçbiri olamayabilirdi” mesajı paylaşıldı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan