Diğer
Kategoriler

Kağıt toplayıcısının öldüğü kaza MOBESE'de

Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl içinde MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Işık ihlalinden hız sınırlarının aşılmasına kadar pek çok kuralın ihlali sonucu meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda vatandaş yaralandı.

Kağıt toplayıcısının öldüğü kaza MOBESEde

03 Ocak 2018 23:44
Kağıt toplayıcısının öldüğü kaza MOBESE'de - Tıkla İzle

Ankara’da farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları, şehrin dört bir yanında bulunan MOBESE kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Emniyetten paylaşılan kaza görüntülerinde Ankara’da meydana gelen 4 ayrı trafik kazası yansıdı. Meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş yaralandı.

Görüntülere yansıyan ilk kaza, bir ışıklı kavşakta meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen kaza, ışıkların falsolu yandığı kavşağa kontrolsüz giren 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araç, reklam panolarına çarparak yan devrildi.

Minibüsün altında kalan talihsiz genç hayatını kaybetti

Bir diğer kaza Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki Hasköy Kavşağında meydana geldi. Görüntülere göre, Havaalanı istikametinde seyreden çakarlı bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarpıyor. Çarpışmanın şiddetiyle harekete geçen minibüs ise o esnada yaya geçidini kullanan kağıt toplayıcısı gence çarpıyor. Minibüsün altında kalan talihsiz genç, söz konusu kazada hayatını kaybetmişti.

Görüntüye yansıyan başka kaza yine kural ihlali sonucu meydana geldi. Işıklı kavşağa hızla giren bir otomobil, sola dönmek için kırmızı ışığı bekleyen otomobilin arkasından vuruyor. Diğer bir kaza ise Kocatepe Camii’nin altından geçen tünelde meydana geldi. Azami hız sınırının 30 kilometre olduğu tünele hızla giren otomobil, virajı alamıyor ve önce duvara çarpıyor, ardından da takla atıyor.

Videonun sonunda, “Hız kurallarına uyulsaydı bu kazaların hiçbiri olamayabilirdi” mesajı paylaşıldı. 

Caner Ünver - Musa Erdoğan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç