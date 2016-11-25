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Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı KILIÇ Nişantaşı Üniversitesi’nde

24 Kasım 2016 saat 16.00’da Kâğıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane Belediye Başkanlığı Özel Kalemi Nişantaşı Üniversitesi Öğr. Gör. Levent Dirice'nin konuğu olarak Sosyal Hizmet Sınıfı 3.Sınıf Yerel Yönetimler dersine konuk oldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı KILIÇ Nişantaşı Üniversitesinde

25 Kasım 2016 14:34

Kağıthane Belediyesinin Sosyal Hizmet bağlamında gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği projeleri aktardı. Başkan Kılıç, “Kağıthane nüfus ve yüzölçümü bakımından İstanbul’un küçük ilçelerinden biri olsa da merkezi konumu, gerek dönüşüm ve diğer emlak projeleri gerekse metro, Kağıthane ve Dolmabahçe tünelleri, 3. köprü gibi ulaştırma alanında yaşanan gelişmeler sayesinde ön plana çıkmaktadır” dedi. Kılıç aynı zamanda, “Bugün ilçenin her mahallesinde çok sayıda konut ve ofis projesi hayata geçirilmektedir, Avrupa Yakası'nın gelişmiş bölgelerine hâlihazırda komşu olan Kağıthane, Kağıthane Deresi ve çevresinin düzenlenmesi ile hem halkın dinlenmek için geldiği hem de birçok firmanın özel ofis projelerinde yer almasını sağlamıştır” şeklinde konuştu.

2004 yılından beri Kağıthane Belediyesi Başkanlığı yapan Sayın Fazlı Kılıç bu dönüşüm sürecindeki emin ve istekli hali ve ilçe sakinlerinin memnuniyeti temelindeki çalışmalarla görevine devam etmektedir. Bu sebeple kendilerinin Sosyal Hizmet bağlamında gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği projeler üzerine konuşulması ile hem üniversitemiz bölüm öğrencilerine hem de yerel yönetimle ilgisi olan herkese yeni bir vizyon katmaktadır.

Son derece verimli geçen derse öğrenciler büyük ilgi göstermiş Başkan Kılıç öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayarak dersi sonlandırmıştır.
 

Etiketler: Kağıthane Belediye Başkanı, kağıthane belediyesi, nişantaşı üniversitesi


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