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Kağıthane esnafı dolarları Türk Lirasına çevirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümet yetkililerinin geçen hafta eldeki dövizlerin bozdurulması, TL veya altına dönülmesi yönündeki çağrıları esnafta karşılığını buldu. Kağıthane’de esnaf döviz bürolarına akın ederken, emekli bir esnafın tek seferde 100 bin dolar ile 10 yaşındaki bir öğrencinin düğün konvoyunda kazandığı 2 doları bozdurması dikkat çekti.


09 Aralık 2016 16:25

Kağıthane'de dolarını bozduran esnaf, Türk parasına yöneldi. Döviz bürolarında normalin üzerinde bir hareketlilik gözlenirken, emekli bir esnafın tek seferde 100 bin dolar ile 10 yaşındaki bir öğrencinin düğün konvoyunda kazandığı 2 doları bozdurması dikkat çekti. Kağıthane Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta eldeki dövizlerin bozdurulması, TL veya altına dönülmesi yönündeki çağrısının ilçe esnafında karşılığını bulduğunu söyledi. Döviz bürosundaki görevli Uğur Günay, “Türk parası bulabiliyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Türk Lirasını zor buluyoruz, dolar bozdurdukları için Türk lirasını bulamıyoruz” cevabını verdi.

İlçedeki esnaf ile birlikte döviz bürosuna başvuran Kağıthane Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Osmanoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine biz de Kağıthane esnafları olarak bu kampanyaya ‘dolarını sat, ekonomiye kat’ sloganıyla yola çıktık. Sağ olsun esnaf arkadaşlar bugün bizimle geldiler. Bu milleti Çanakkale’de yenemeyenler, Çanakkale’yi geçemeyenler; Kıbrıs’ta bu milleti yenemeyenler, 15 Temmuz’la bu hain darbe girişimiyle başarılı olamayıp, derslerini aldılar. İnşallah bu ekonomik darbe girişimiyle de başarılı olamayacaklar, bu milletin azmi, şevki bu şekilde olduğu sürece başarılı da olmayacaklar” şeklinde konuştu.

15, 20 bin dolar arası bir miktar dövizi bozdurduklarını kaydeden Osmanoğlu, “Ben esnafım ve dolar kesinlikle kullanmıyorum, ‘dolara hayır’. Biz zaten kullanmıyorduk, dövizin her türlüsüne hayır. Bizim hesabımız Türk Lirası ile” dedi.

Tek seferde 100 bin doları Türk lirasına çeviren 70 yaşındaki emekli esnaf Zeybek Zengin adlı yaşlı vatandaş ise “100 bin doları bozdurdum. Cumhurbaşkanı çağrı yaptı ‘dolarlarınızı bozdurun’ diye, ben de bu çağrıya uydum 100 bin doları bozdurdum. Bana deseydi ki, (Cumhurbaşkanı) ‘bunu bağış yap’, bağış da yapardım. Ben vatanımı çok seviyorum. Vatan demek insanın bir büyük evi demektir, küçük evler büyük evleri oluşturur, büyük ev olmasa hiçbir anlamı yoktur” diyerek çarpıcı ifadeler kullandı.
10 yaşındaki bir öğrencinin düğün konvoyunda kazandığı 2 doları bozdurması ise vatandaşlardan alkış aldı. Yiğithan Yılmaz adlı 10 yaşındaki öğrenci, düğün konvoyunda gelin aracının önünü keserek elde ettiği 2 doları bozdurdu.

Esnaf ile beraber döviz bürosunda yaşananları yerinde izleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ise, Kağıthaneli esnafın dolar bozdurma eyleminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıç, “Tebrik ediyoruz, bir haftadan beri değişik yerlerde esnaflarımız bu kampanyayı sürdürüyorlar, bugün de devam ediyor. Artık döviz bürolarına gittiklerinde Türk Lirası bulmakta zorlanıyorlar, kutluyoruz, destekliyoruz. Tüm STK’lar ve esnaf odalarıyla birlikte bu kampanya içindeyiz” şeklinde aktardı. 

Sadık Kahraman

Etiketler: dolar, Kağıthane esnafı


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