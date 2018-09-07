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Kağıthane Tüneli'nde feci motosiklet kazası kamerada

Kağıthane tünelinde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybedip bir kişinin de yaralandığı feci motosiklet kazası kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Kağıthane Tünelinde feci motosiklet kazası kamerada

07 Eylül 2018 13:46
Kağıthane Tüneli'nde feci motosiklet kazası kamerada - Tıkla İzle

Görüntülerde motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin tünelin duvarına çarptıktan sonra yaklaşık 100 metre sürüklendiği görülüyor.

Kaza saat 22:00 sıralarında Kağıthane - Bomonti Tüneli içerisinde meydana gelmiş. Yahya A., yönetimindeki 34 HY 3867 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrilmişti. Kaza esnasında motosiklet üzerinde olan Yahya A., ve Batuhan A., yere düşerken, motosikletten savrulan Batuhan A., hayatını kaybetmişti. Motosiklet sürücüsü Yahya A., ise yaralanmıştı. Feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaybediyor. Motosikletle şahıs tünelin duvarına çarpıyor. Ardından motosiklet üzerindeki kişiler yere savrularak yaklaşık 100 metre sürükleniyor.

 

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