Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kağıthane'de 2 bin lira için işlenen cinayet kamerada

Kağıthane'de 2 bin lira için işlenen cinayet kamerada

Kağıthane'de alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada silahlar konuştu. Bir kişinin hayatını kaybettiği olay güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kağıthanede 2 bin lira için işlenen cinayet kamerada

11 Ocak 2017 11:42
Kağıthane'de 2 bin lira için işlenen cinayet kamerada - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre nalburluk yapan A.D , Mehmet Avcı isimli dekorasyon işi yapan şahsa 2 bin liralık malzeme sattı. Mehmet Avcı'nın borcunu ödemediğini iddia eden A.D Kağıthane'deki dükkanına gitti. İkili arasında tartışma büyüyünce silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. A.D silahını çıkararak Mehmet Avcı'ya ateş açtı. Daha sonra kendisine saldıran bir kişiyi de silahla yaralayan A.D olay yerinden kaçarken, Mehmet Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonrası A.D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. Öte yandan cinayet anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili tartışmaya başlıyor. Ardından silahını çeken A.D ateş açmaya başlıyor. Yerde yatan şahsa da sıkan A.D daha sonra, yanına yaklaşan şahsa da ateş açıyor. Daha sonra saldırgan kayıplara karışıyor.
 

Etiketler: kağıthane


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç