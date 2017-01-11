Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre nalburluk yapan A.D , Mehmet Avcı isimli dekorasyon işi yapan şahsa 2 bin liralık malzeme sattı. Mehmet Avcı'nın borcunu ödemediğini iddia eden A.D Kağıthane'deki dükkanına gitti. İkili arasında tartışma büyüyünce silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. A.D silahını çıkararak Mehmet Avcı'ya ateş açtı. Daha sonra kendisine saldıran bir kişiyi de silahla yaralayan A.D olay yerinden kaçarken, Mehmet Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonrası A.D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. Öte yandan cinayet anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ikili tartışmaya başlıyor. Ardından silahını çeken A.D ateş açmaya başlıyor. Yerde yatan şahsa da sıkan A.D daha sonra, yanına yaklaşan şahsa da ateş açıyor. Daha sonra saldırgan kayıplara karışıyor.

