Kağıthane'de bonzai kullanan gencin içler acısı hali kamerada

Kağıthane'nin Gültepe Mahallesinde bonzai kullandığı iddia edilen bir kişi sokak ortasında yere oturup kendinden geçti. O esnada köpeklerini gezmeye çıkaran bir gurup çocuk, gencin içler acısı halini şaşkınlık içinde izledi. Uyuşturucu maddesinin etkisinde olan genç, yanından geçen araçlara da tepkisiz kalırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin sokak ortasında yerde oturduğu ve yanına geçen araçlara tepkisiz kaldığı görülüyor. Daha sonra köpekleri ile birlikte çocukların etrafında toplandığı görülüyor.