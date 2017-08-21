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Kağıthane'de bonzai kullanan gencin içler acısı hali kamerada

Kağıthane'de uyuşturucu maddesinin etkisinde olan bir kişi sokak ortasında kendinden geçip yere oturdu. Yanından geçen araçlara da tepkisiz kalan gencin içler acısı hali cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kağıthanede bonzai kullanan gencin içler acısı hali kamerada

21 Ağustos 2017 09:41
Bonzai kullanan gencin içler acısı hali kamerada - Tıkla İzle

Kağıthane'nin Gültepe Mahallesinde bonzai kullandığı iddia edilen bir kişi sokak ortasında yere oturup kendinden geçti. O esnada köpeklerini gezmeye çıkaran bir gurup çocuk, gencin içler acısı halini şaşkınlık içinde izledi. Uyuşturucu maddesinin etkisinde olan genç, yanından geçen araçlara da tepkisiz kalırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin sokak ortasında yerde oturduğu ve yanına geçen araçlara tepkisiz kaldığı görülüyor. Daha sonra köpekleri ile birlikte çocukların etrafında toplandığı görülüyor. 


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