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Kağıthane’de çatı katı alev alev yandı

Kağıthane’de 5 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın güçlükle kontrol altına alınırken evin sahipleri alevleri çaresizce izledi.

Kağıthanede çatı katı alev alev yandı

24 Şubat 2018 08:25
Kağıthane’de çatı katı alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, 05.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Songül Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını gören evin kızı ailesini uyandırdı. Ev sakinleri alevlerin büyüklüğünden hemen kendini sokağa attı. Yangın ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Ev sakinleri yangını gözyaşları içinde izledi
Yangın nedeniyle ev sakinleri evin yanışını çaresizce izledi. İtfaiyenin yangına müdahalesini gözyaşları içinde izleyen Yüksel İşleyen, “ Evde çoluğum, çocuğum vardı. Yangın elektrik kontağından olabilir. Uyuyorduk, kızım gördü ve uyandırdı. Kendimizi dışarı zor attık” dedi. 

 

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