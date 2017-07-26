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Kağıthane'de doğalgaz patlaması

Kağıthane’de bir evde meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kadın ağır yaralanırken, patlamanın şiddetiyle duvarları yıkılan evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kağıthanede doğalgaz patlaması

26 Temmuz 2017 11:21

Olay, Kağıthane’nin Talatpaşa Mahallesi Oğuzbey Sokağı’nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 6 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle adeta bomba gibi patlayan doğalgaz evin bazı duvarlarını yıkarken, evde bulunan bir kadın da ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın patlamanın ardından eve giren bir mahalle sakini tarafından dışarı çıkartıldı. Yaralı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, itfaiye ekipleri patlamanın gerçekleştiği evde çalışma yaptı. Polis ekipleri ise çevreyi güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı. Patlama sırasında panik halinde sokağa dökülen mahalle sakinleri uzun süre üzerlerindeki şoku atamadı. 

Patlamanın ardından eve girerek yaralı kadını kurtaran Hüseyin Kırık, o anları gözyaşları içerisinde anlattı. Kadının “Çocuğum, çocuğum” diye feryat ettiğini belirten Kırık, “Bir tane bayan kurtardım içeriden, başka bir şey hatırlamıyorum. İçeride çocuk olduğunu söylüyordu, dışarıya çıktığımızda çocuk olmadığını söylediler. Hepimize, mahallemize geçmiş olsun” dedi.
Doğalgaz ekipleri yaptıkları incelemede evdeki gaz seviyesinin normale döndüğünü ifade ederken, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

Hüseyin Coşkun 


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