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Kağıthane'de emekli albay intihar etti

Kağıthane'de F. Cahit Özdemir isimli kişi tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Özdemir'in cebinden “Ölümümden kimse sorumlu değildir” yazan bir not çıktı.

Kağıthanede emekli albay intihar etti

07 Kasım 2017 15:00

Olay, Kağıthane Sanayi Mahallesi Muhtarlığı önünde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, F. Cahit Özdemir isimli 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kişi intihar etti. Tabancayla başına tek el ateş ederek intihar eden Özdemir'in cebinden bir not çıktı. Notta, “Ölümümden kimse sorumlu değildir” yazdığı öğrenildi.
Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özdemir'in hayatını kaybettiği belirledi.
Bir vatandaş, Özdemir'in emekli albay olduğunu söyleyerek, “Emekli albaydı intihar etti zaten bu aralar bunalımdaydı. Biz ona 'Albay' derdik” dedi.
Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur 

 

 

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