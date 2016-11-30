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Kağıthane'de gecekondu yangını

İstanbul Kağıthane'de tek katlı bir gecekondu, yangında kül oldu. Mahalle sakinleri, yangını madde bağımlısı şahısların çıkardığını iddia etti.

Kağıthanede gecekondu yangını

30 Kasım 2016 12:18
Kağıthane'de gecekondu yangını - Tıkla İzle

Olay saat 11.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi Boyabat Sokak üzerinde bulunan boş bir gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, alevler tüm gecekonduyu sardı. Yangını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Şişli ve Mecidiyeköy itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Aykut Alper adlı görgü tanığı, olayı görünce hemen itfaiyeyi aralıklarını belirterek, yangını uyuşturucu ve madde bağımlısı kişilerin çıkardığını iddia etti. Süleyman Çetintürk adlı bir başka çevre sakini ise, itfaiye gelene kadar yangına kendi evinden çektiği hortumla müdahale ettiğini söyledi. Yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alper Korkmaz - Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık 

 

Etiketler: kağıthane


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