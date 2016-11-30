Olay saat 11.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Dr. Cemil Bengü Caddesi Boyabat Sokak üzerinde bulunan boş bir gecekonduda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, alevler tüm gecekonduyu sardı. Yangını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Şişli ve Mecidiyeköy itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Aykut Alper adlı görgü tanığı, olayı görünce hemen itfaiyeyi aralıklarını belirterek, yangını uyuşturucu ve madde bağımlısı kişilerin çıkardığını iddia etti. Süleyman Çetintürk adlı bir başka çevre sakini ise, itfaiye gelene kadar yangına kendi evinden çektiği hortumla müdahale ettiğini söyledi. Yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alper Korkmaz - Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık



