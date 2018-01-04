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Kağıthane’de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kağıthane’de kum yüklü hafriyat kamyonu, inşaat alanına döküm yapmak için damperini kaldırdığı esnada devrilerek yan yattı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından ön camı kırılarak kurtarıldı.

Kağıthanede hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

04 Ocak 2018 15:24

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Taşocağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Durukan (40) kum aldıktan sonra 66 LY 187 plakalı hafriyat kamyonu ile cadde üzerindeki inşaat alanına geldi. Sokak arasına giren Durukan, kamyonun damperini kaldırarak boşaltım yapmak istedi. O esnada dengesini kaybeden kamyon büyük bir gürültüyle devrildi. Kaza sonucu sürücü Durukan aracın şoför mahallinde sıkıştı. İlk yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu sürücü, yaralı olarak bulunduğu yerden çıkartıldı. Ayağı kırıldığı öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapanırken, kamyonun kasasındaki kumlar da yola saçıldı. Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çektiği caddede, yağlanma da meydana geldi. Sürücüler ise polis ekipleri tarafından alternatif güzergahlara yönlendirildi. Ekiplerin çalışmasının ardından kamyon vinç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Mahalle sakini Mert Keçeci, “Büyük bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda hafriyat kamyonunun devrildiğini gördük. Şoför kamyon içinde şok geçirmişti. Şoför kamyondan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Şoför buraya yanaşamayacağını söylemiş ama işçiler yine de yanaştırmaya çalışmış. O sırada kamyon yan yattı. İnşaat işçileri yaralı sürücüyü çıkarmak için hafriyat kamyonunun ön camını kırdı. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağı kırılmış" dedi. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: Hafriyat kamyonu, kağıthane

 

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