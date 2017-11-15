Kağıthane’de hafriyat kamyonu devrildi, faciadan dönüldü

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Gayretli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasındaki inşaat alanına kum getiren hafriyat kamyonu, geri manevra yapacağı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kaza sonucu kamyonun kasasındaki kumlar yola ve bina arasına döküldü. Birkaç metre aşağıya kayan kamyonun damperi de kaldırımdaki korkuluklara çarparak durabildi. Korkulukların yıkılması sonucu sokak üzerindeki bir bina zarar görürken, kaza esnasında sokakta kimsenin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Sokak arasında devrilen kamyon ise vinçle bulunduğun yerden kaldırıldı.

“Sokaktan geçen vatandaş yoktu”

Kazayı gören bir vatandaş, “En son geldiğimde damperi havaya kaldırmıştı. Kumda ıslaktı, kaymayınca yan yattı. Sokaktan geçen vatandaş yoktu. Sadece binaya zarar verdi, yaralı yok” dedi.

Bir başka vatandaş ise, “Ben sadece devrildiğini gördüm. Son anda geldim, devrilme sesini duydum. Burada oturuyoruz” şeklinde konuştu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur



