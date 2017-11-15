Diğer
Kategoriler

Kağıthane’de hafriyat kamyonu devrildi, faciadan dönüldü

Kağıthane Çeliktepe’de kum yüklü hafriyat kamyonu, inşaat alanına geri manevra yapacağı esnada devrilerek yan yattı. Dorsedeki kumlar yola ve bina arasına dökülürken, damperin kaldırımdaki korkuluklara çarparak durması sonucu faciadan dönüldü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bir binada maddi hasar meydana geldi.

Kağıthanede hafriyat kamyonu devrildi, faciadan dönüldü

15 Kasım 2017 17:01
Kağıthane’de hafriyat kamyonu devrildi, faciadan dönüldü - Tıkla İzle

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Gayretli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasındaki inşaat alanına kum getiren hafriyat kamyonu, geri manevra yapacağı esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kaza sonucu kamyonun kasasındaki kumlar yola ve bina arasına döküldü. Birkaç metre aşağıya kayan kamyonun damperi de kaldırımdaki korkuluklara çarparak durabildi. Korkulukların yıkılması sonucu sokak üzerindeki bir bina zarar görürken, kaza esnasında sokakta kimsenin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Sokak arasında devrilen kamyon ise vinçle bulunduğun yerden kaldırıldı.

“Sokaktan geçen vatandaş yoktu”
Kazayı gören bir vatandaş, “En son geldiğimde damperi havaya kaldırmıştı. Kumda ıslaktı, kaymayınca yan yattı. Sokaktan geçen vatandaş yoktu. Sadece binaya zarar verdi, yaralı yok” dedi.
Bir başka vatandaş ise, “Ben sadece devrildiğini gördüm. Son anda geldim, devrilme sesini duydum. Burada oturuyoruz” şeklinde konuştu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur 

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç