Edinilen bilgiye göre, Kağıthane, Gümüşhane Caddesi Akan Yıldız Sokak üzerinde Şirintepe-Şişli seferini yapan İlhan Y., yönetimindeki 34 HY 4917 plakalı özel halk otobüsü, freninin aniden boşalması sonucu kontrolden çıktı. Bir anda hızlanan araç önce bir evin çatısında bulunan oyun parkına ardında da otobüs durağına girdi. Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken parkta, durakta ve otobüste kimsenin olamaması olası bir faciayı önledi.

Yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.