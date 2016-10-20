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Kağıthane'de halk otobüsü durağa böyle daldı

İstanbul Kağıthane’de Şirintepe-Şişli seferini yapan özel halk otobüsü, freninin aniden boşalması sonucu kontrolden çıkarak önce oyun parkına sonra da yolcu durağına girdi. Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kağıthanede halk otobüsü durağa böyle daldı

20 Ekim 2016 18:06
Kağıthane'de halk otobüsü durağa böyle daldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane, Gümüşhane Caddesi Akan Yıldız Sokak üzerinde Şirintepe-Şişli seferini yapan İlhan Y., yönetimindeki 34 HY 4917 plakalı özel halk otobüsü, freninin aniden boşalması sonucu kontrolden çıktı. Bir anda hızlanan araç önce bir evin çatısında bulunan oyun parkına ardında da otobüs durağına girdi. Facianın eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken parkta, durakta ve otobüste kimsenin olamaması olası bir faciayı önledi.

Yaşananlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler: durağa böyle daldı, halk otobüsü, İstanbul, kağıthane


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