Kağıthane’de helikopter destekli narkotik uygulaması

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimler akşam saatlerinde, Kağıthane Sokullu Caddesinde uygulama yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Helikopter ve çok sayıda sivil polis katıldı. Konvoy halinde caddeye gelen ekipler caddeyi her taraftan kapatarak arama yaptı.

Kıraathane, işyerleri ve parklar didik didik arandı

Sokullu Caddesinde kuş uçurtmayan ekipler kıraathaneler, işyerleri, kafeler ve parkları didik didik aradı. Kıraathanelerde bulunanların üzeri tek tek arandı. İşyerlerine de giren ekipler didik didik arama yaptı. Hassas burunlu K9 köpeği de aramalara katıldı. Seyyar satıcıların tezgahları da didik didik arandı. Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenilirken bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İsmail Bulut