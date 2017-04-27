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Kağıthane’de kaldırımda yaşayan evsiz yürekleri burktu

Kağıthane’de sokakta kalan evsizler, belediyenin ilgisizliği sonucu caddelerin kaldırımlarında yatıyor. Can acıtıcı manzara karşısında üzülen vatandaşlar, bu olaya sessiz kalan belediyeye tepki gösterdi.

Kağıthanede kaldırımda yaşayan evsiz yürekleri burktu

27 Nisan 2017 10:06
Kağıthane’de kaldırımda yaşayan evsiz yürekleri burktu - Tıkla İzle

Kağıthane Yeşilce Caddesi'nde kameralara takılan bir görüntü yürekleri sızlattı. Sokakta yaşayan bir genç uyumak için kaldırımı seçti. Yerde yatan evsizin hemen ilerisindeki hayvan kulübeleri ise dikkat çekti. Yaklaşık 100 metre ilerideki hayvanlar için konulan kulübelerin, belediyenin insan hayatına verdiği değeri gözler önüne serdi. Öte yandan bu durumu gören vatandaşlar ise Kağıthane Belediyesi'ne evsizlere sahip çıkmadığı için tepki gösterdi. Vatandaşlar bölgede evsizlerin ve uyuşturucu bağımlıların bulunduğunu söyleyerek, belediyenin bu duruma duyarsız kaldığını söyledi. Uyuşturucu bağımlılarının kullandığı öğrenilen terk edilmiş bir kamyonetin içerisindeki uyuşturucu kalıntıları ise kameralara takıldı.

“Belediyenin bunları temizlemesi ve engel olması gerekiyor”

Belediyeye tepki gösteren Ahmet Yücel, “Evsizler yollarda yatıyor. Şu anda görüyorsunuz. Hepsi böyle sızıyorlar. Aracın içerisinde hem barınmışlar hem de yakmışlar. Vaziyet bu, her gün böyle, ne Kağıthane Belediyesi ne de Şişli Belediyesi topluyor. Polis memurları da cezası olmadığı için bir şey yapamıyorlar. Belediyenin bunları temizlemesi ve engel olması gerekiyor. İnsanlar gece buradan geçerken korkuyor. Bunların belediye tarafından toplatılması lazım, sahip çıkılması gerekiyor” dedi.

Doğan Can Cesur 

 

Etiketler: İstanbul, kağıthane


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