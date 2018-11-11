Kağıthane'de korkutan yangın!

Yangın, 04.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Akdere Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden binanın en üst katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın en üst katı ile çatı katını sardı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören vatandaşlar binadaki evlerin kapılarını tek tek vurarak binadakileri tahliye etti.

Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle binalarda bulunan vatandaşlar sokağa çıktı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İsmail Bulut

