İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kağıthane'de korkutan yangın!

Kağıthane'de korkutan yangın!
Kağıthane'de korkutan yangın!

Kağıthane’de 6 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken üst kat ve çatıda maddi hasar meydana geldi.

Kağıthane’de korkutan yangın! - Tıkla İzle

 Yangın, 04.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Akdere Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden binanın en üst katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın en üst katı ile çatı katını sardı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören vatandaşlar binadaki evlerin kapılarını tek tek vurarak binadakileri tahliye etti.

Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle binalarda bulunan vatandaşlar sokağa çıktı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

İsmail Bulut
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.