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Kağıthane’de kuyumcu soygunu

Kağıthane’de bir kuyumcu dükkanının kepengini kırıp içeri giren 4 hırsız, yaklaşık 30 bin lira değerindeki altını alarak kayıplara karıştı.

Kağıthanede kuyumcu soygunu

05 Mayıs 2017 07:15
Kağıthane’de kuyumcu soygunu - Tıkla İzle

Kağıthane, Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 03.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan kuyumcu dükkânının önüne gelen şüpheli 4 şüpheli, kepengi kırarak içeri girdi. Alarmın çalmasına aldırmayan şüpheliler, kısa süre içerisinde yaklaşık 30 bin lira değerindeki altını alarak, geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı.

Hız var sesini duyduktan sonra olay yerine koşarak gelen bir vatandaş,’’ Arabamı yıkamaya bırakmıştım. Bekliyordum. Sesler duydum. Bir kadın, hırsız var diye bağırıyordu. Koşarak geldim. Kuyumcudan çıkanlardan biri silah çekti bana, devam et senlik bir şey yok dedi. Ellerinde bir poşet vardı. Arabaya binip kaçtılar’’ şeklinde konuştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Soygun ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Olayı duyarak gelen kuyumcu sahibinden bilgi alan ekipler yaklaşık 30 bin lira değerinde altının çalındığını tespit etti. Arabaya binerek kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: kağıthane, kuyumcu soygunu


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