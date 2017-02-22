Kaza, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 18.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 83 yaşındaki İbrahim Benli, akşam saatlerinde dolaşmak için evinden dışarıya çıktı. Benli cadde üzerinde kaldırımdan yürüdüğü esnada yolun karşısına geçmek istedi. Tam o esnada 34 JC 7406 plakalı okul servisinin sürücüsü Emre Akçay (22), caddeye giriş yaptı. Yaşlı adamı görmediğini iddia eden sürücü Akçay, adamı aracın altına alarak yaklaşık 30 metre sürükledi. Yolda seyir eden bir motosiklet sürücüsünün bağırması üzerine cadde üzerinde duran sürücü araçtan inerek arkasına koştu. Yaşlı adamın arka tekerleklere sıkıştığını gören vatandaşlar koşarak adamı bulunduğu yerden çıkarttı. Adam çıkartılmasının ardından kaldırıma yatırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Benli’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tüm bu yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde yaşlı adam karşıya geçmek istediği sırada minibüs yaşlı adamı eziyor. Bir süre minibüs sürücüsü böyle hareket ederken, vatandaşların uyarmasıyla duruyor. Daha sonra vatandaşlar minibüs altından yaşlı adamı çıkararak sağlık görevlilerine haber veriyor.

Olayın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, servis minibüsünün şoförü Akçay’ı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Çağlayan Polis Merkezi’ne götürülen Akçay, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği savcılık tarafında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden Benli ise geçtiğimiz hafta Sivas’ın Çatalkaya köyünde toprağa verildi.

“Bu kaza değil cinayet”

Evli ve 6 çocuğunun olduğu öğrenilen İbrahim Benli’nin oğlu Turan Benli, sürücüsünü serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Olay gününü anlatan Benli, “14 Şubat günü babam gezmeye çıkıyor. Bu arada karşıdan karşıya geçerken servis şoförü hızla caddeye girip, normalde açık alması gereken virajı kapalı alarak geçmek üzere olan babamı altına alıyor. Altına aldıktan sonra babamı 30 metre sürüklüyor, duymuyor. Arkasından gelen motosikletli onu uyarıyor, kaza yaptın birisini altına aldın diyor. Ondan sonra babamı çıkartıyorlar. Şoförün haberi yok, hiç görmemiş. Kamera kayıtlarında da belli zaten, bu kaza değil cinayet. Karakola gittik, tutanaklarda 2 tarafa da asli kusur verilmiş. Adamı resmen ezmiş bu adam nasıl kusurlu oluyor? Yaya geçiş üstünlüğü var, işaretleri de var. Babamı burada eziyor. Bide sürücü adli kontrol şartıyla salıveriliyor. Kanunların bu şekilde olmaması lazım” dedi.

Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız”

Günlerdir acı ile kıvrandıklarını ifade eden Benli, “Izdırap çekiyoruz, bu acıyla kıvranıyoruz. Babamızı kaybettik, memlekete götürdük ama böyle olmaması lazım. Bu kişinin içeriye alınması lazım. Bu kişi trafik kazası değil bir cinayet işledi. Buradan babamı Şişli Etfal hastanesine götürmüşler, tutanağa da Okmeydanı Hastanesi’nden diye vermişler. Kaburgaları kafasında da ezilme ver kalbi durmuş. İkinci kez kalbini çalıştırdılar ama kurtaramadık. Biz burada ailecek çok üzüntülüyüz, bittiğimiz nokta, acı kaybımız. Şoförün salınması da bizi üzdü. Yetkililerden bunu duyuralım. Sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

DOĞAN CAN CESUR-UFUK KIVIK