Kağıthane’de narkotimlerinden okul çevresinde uygulama

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Kağıthane Gültepe’deki okulların çevresinde, kafeteryalar ve metruk binalarda çok sayıda torbacının uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarını aldı. Fiziki ve teknik takibin ardından tim, önceden belirlenen adreslerde uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada çok sayıda öğrenci ve vatandaşın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Öğrencilerin çantaları ve kafeteryalar da didik didik arandı.

Polis ile şüpheli arasında kovalamaca

Öte yandan, okul çevresinde uygulamayı sürdüğü esnada polis ekiplerini gören şüpheli bir şahıs kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıs ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kısa bir süre sonra yakaladığı şahsı yere yatıran polis, üstünü didik didik aradı.

Narkotimlerinin uygulamasının sürdüğü öğrenildi.

Doğan Can Cesur