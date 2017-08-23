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Kağıthane’de park halindeki lüks otomobil kundaklandı

Kağıthane’de park halinde bulunan bir otomobil yüzleri maskeli kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kağıthanede park halindeki lüks otomobil kundaklandı

23 Ağustos 2017 07:31
Kağıthane’de park halindeki lüks otomobil kundaklandı - Tıkla İzle

Kağıthane Gürsel Mahallesi, Eski Beşiktaş Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 01.30 sıralarında cadde üzerinde park halinde bulunan otomobile yüzleri maskeli olduğu iddia edilen kişiler tarafından molotofkokteyli atıldı.

Molotofkokteyli atılan otomobil alev alev yanmaya başladı. Yanan otomobilde meydana gelen patlama seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yanan otomobili söndürerek soğutma çalışması yaptı. Molotofkokteyli atılmasının ardından otomobilin alev alev yanması bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. 

Oğuzcan Yazar - Selim Bayraktar
 


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