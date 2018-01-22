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Kağıthane’de polis memurunu yaralayan gaspçı tutuklandı

Kağıthane'de soygun için girdiği markette çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirilen gaspçının suç ortağı ile birlikte 10 ay içerisinde 24 ayrı silahlı market gaspı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis memurunun da yaralandığı olayda marketlerden toplam 200 bin lira gasp eden zanlı tutuklandı.

Kağıthanede polis memurunu yaralayan gaspçı tutuklandı

22 Ocak 2018 18:19
Kağıthane’de polis memurunu yaralayan gaspçı tutuklandı - Tıkla İzle

Kağıthane’de son dönemde artan market gaspı olayları üzerine polis ekipleri tarafından çevrede geniş çaplı önlem alınmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz 30 Aralık’ta akşam motosikletle markete gelen 2 şahıs, markete girdikleri esnada karşılarında polis ekiplerini görmüştü. Soyguncularla polis ekipleri arasında çıkan silahlı çatışmada Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru ve gaspçı yaralanmıştı. Marketten sekerek çıkan yaralı soyguncu, geldiği motosiklete binerek suç ortağıyla birlikte kaçmıştı. Zanlıların eşkallerini belirleyen polis, aynı gece düzenlenen operasyonla şüphelilerden Alpay G.'yi gözaltına almıştı.

24 ayrı marketten 200 bin lira çalmışlar

Gözaltına alınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine getirilen Alpay G.'nin burada ifadesi alındı. Sorgusunun tamamlanmasının ardından gaspçı, koltuk değneklerinin yardımıyla çıkartıldığı şubeden adliyeye sevk edildi. Soyguncuların Kağıthane, Beyoğlu ve Şişli bölgesinde geçtiğimiz Ocak ayından Aralık ayına kadar 24 ayrı silahlı market gaspı gerçekleştirdiği tespit edildi. Soygunlarda ise gaspçıların yüzlerini gizlemek için kask kullandığı, motosikletle geldikleri, birinin içeriye girdiği ve diğerinin de dışarıda gözcülük yaptığı öğrenildi. Soyguncuların bu şekilde marketlerden yaklaşık 200 bin liralık gasp yaptıkları belirlendi.

Suç makinesi olduğu ortaya çıktı

Şüpheli Alpay G.'nin önceden polis ekipleri tarafından 8 defa gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin daha önceden “kasten yaralama”, “taksirle yaralama”, “hırsızlık”, “bisiklet ve motosiklet hırsızlığı” suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Alpay G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kimliği tespit edilen diğer şüpheliyi yakalamak için ise operasyonların sürdüğü öğrenildi. 

Doğan Can Cesur
 

 

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