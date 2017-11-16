Kağıthane’de silahlı market soygunu!

İddiaya göre, saat 22.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Sazak Sokak üzerinde bulunan bir markete uzun namlulu silahla gelen yüzü maskeli 3 kişi, market çalışanını tehdit etti. Kasadaki bir miktar para ile rafta bulunan sigaraları alan şahıslar kayıplara karıştı. Soyguncuların kaçmasının ardından kısa süreli şok geçiren market çalışanı, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selim Bayraktar

