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Kağıthane’de silahlı market soygunu!

Kağıthane’de yüzü maskeli 3 kişi, uzun namlulu silahla geldikleri marketten bir miktar para ve çok sayıda sigara çalarak kayıplara karıştı.

Kağıthanede silahlı market soygunu!

16 Kasım 2017 23:32

İddiaya göre, saat 22.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Sazak Sokak üzerinde bulunan bir markete uzun namlulu silahla gelen yüzü maskeli 3 kişi, market çalışanını tehdit etti. Kasadaki bir miktar para ile rafta bulunan sigaraları alan şahıslar kayıplara karıştı. Soyguncuların kaçmasının ardından kısa süreli şok geçiren market çalışanı, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Selim Bayraktar
 

 

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