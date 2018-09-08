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Kağıthane’de şüpheli çanta alarmı

Kağıthane’de şüpheli çanta alarmı
Kağıthane’de şüpheli çanta alarmı

Kağıthane'nin Gültepe Mahallesi’nde şüpheli bir çanta polisleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanın kontrollü bir şekilde patlattığı şüpheli çantadan elbise çıktı.

Kağıthane’nin Gültepe Mahallesi’ndeki şüpheli çanta ihbarı üzerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanı harekete geçti. Yolda unutulan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Daha sonra yapılan kontrolün ardından şüpheli çantanın içinde elbise olduğu anlaşıldı. Bomba imha uzmanını çalışmaları sırasında vatandaşların çekilen şeridin dışında bekleyip, yaşanan olayı cep telefonuna kaydetmesi dikkat çekti. Polis ekipler yaşanan şüpheli çanta olayıyla ilgili inceleme başlattı.

Tunacan Atalay
 

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