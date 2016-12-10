Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kâğıthane’de trafik kazası: 1 ağır 3 yaralı

Kâğıthane’de trafik kazası: 1 ağır 3 yaralı

Kağıthane Cendere Caddesinde meydana gelen trafik kazasında 1 ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kâğıthanede trafik kazası: 1 ağır 3 yaralı

10 Aralık 2016 08:14

Kağıthane Cendere Caddesinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 03.30 sıralarında Cendere Caddesinde seyir halinde olan 28 AU 386 plakalı otomobil sürücüsü İdris Pala henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil içerisinde bulunan İsa Devranlı isimli vatandaş ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil içerisinde bulunan yaralı Devranlıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Devranlı sağlık ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil içerisinde bulunan diğer 2 kişi ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü ve diğer vatandaşın rahat tavırlar sergilediği görüldü. Otomobil içerisinde alkol şişesinin bulunması ise dikkat çekti. Meydana gelen kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler: Kağıthane Cendere Caddesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç