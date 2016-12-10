Kağıthane Cendere Caddesinde meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 03.30 sıralarında Cendere Caddesinde seyir halinde olan 28 AU 386 plakalı otomobil sürücüsü İdris Pala henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil içerisinde bulunan İsa Devranlı isimli vatandaş ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil içerisinde bulunan yaralı Devranlıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Devranlı sağlık ekipleri tarafından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil içerisinde bulunan diğer 2 kişi ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü ve diğer vatandaşın rahat tavırlar sergilediği görüldü. Otomobil içerisinde alkol şişesinin bulunması ise dikkat çekti. Meydana gelen kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.