Olay, dün 01.30 sıralarında Kağıthane Nurtepe Mahallesi Havadar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinden evine giden Tekin M.’nin yolunu bıçaklı 3 şahıs kesti. Bıçak doğultarak Tekin M.’ye ait cep telefonu ve 100 lirasını gasp eden şahıslar kaçarak uzaklaştı. Gasp edilen vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane ve Şişli Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, şahısların eşkalini belirledi. Ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda şahıslar, çaldıkları cep telefonu ve parayla birlikte Nurtepe ara sokaklarda suçüstü yakalandı.

Şahıslardan biri suç makinesi çıktı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Sabadab Polis Merkezi’ne götürüldü. Kimlik sorguları yapılan şahısların İ. K., küçük yaştaki B.N. ve Y.S. olduğu öğrenildi. Polis merkezinde ifadeleri alınan şahıslardan üzerinden sahte kimlik çıkan İ. K.,’nın çeşitli suçlardan 60 adet kaydı, hırsızlık suçlarından araması ve firarda olduğu öğrenildi. Küçük yaştaki B.N. ve Y.S.’nin ise motosiklet hırsızlıklarından 1’er adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan şahıslar tarafından çalınan cep telefonu ve para ile yine şahısların çaldığı tespit edilen 2 otomobil polis ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi.

Şahıslar polis merkezindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur