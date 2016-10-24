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Kağıthane'de yangın çıktı, mahalle sokağa döküldü

Kağıthane’de 5 katlı bir binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan mahalleli sokağa döküldü. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıthanede yangın çıktı, mahalle sokağa döküldü

24 Ekim 2016 17:24
Kağıthane'de yangın çıktı, mahalle sokağa döküldü - Tıkla İzle

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi Havuzlar Caddesi Kayapınar Sokak’taki 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane, Seyrantepe, Şişli, Mecidiyeköy ve Gazi itfaiye amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, binaya 4 bir yandan müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekibi de sevk edildi. Binanın alev alev yanması ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Binadan yükselen alevler, mahalleliyi sokağa döktü
Öte yandan, binadan yükselen alevler nedeniyle mahalleli büyük panik yaşadı. Alevlerin çatı katını sarması nedeniyle vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bazı çocuklu kadınlar ise evlerinin balkonundan korkulu gözlerle çalışmaları izledi. Binanın en üst katında yaşayan Ahmet Yılmaz, “Evin içerisinde uyurken, aniden kalkıp yukarıya çıktığım da karşı tarafın çatısının yandığını gördüm. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Kalktığım da yangın yeni başlamıştım hemen çatıya çıktım, itfaiye ekiplerine de biz haber verdik” dedi. 

Doğan Can Cesur - Hüseyin Coşkun

Etiketler: kağıthane, yangın


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