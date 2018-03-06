Kağıthaneli kadınlardan Afrin’deki Mehmetçik’e moral mektubu

Kağıthane’de yaşayan onlarca kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelerek, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatını yürüten Mehmetçik’e moral mektubu yazdı. Duygu dolu mektupların yazıldığı etkinlikte, oğlu da askerde olan Hülya Kiremitçi yazdığı duygu dolu mektubu okudu. Mektubun yazıldığı anlarda ise bazı kadınlar salonda duygusal anlar yaşandı. Mektuplarla birlikte askerlere, operasyon bölgesinde ihtiyaç duyacakları bazı giyeceklerden oluşan asker çantası da hazırlandı. Anne şefkati ile yazılan mektuplar ve hazırlanan asker çantaları, Mehmetçik’e teslim edilmek üzere kargoya verildi.

“Afrin’de operasyonda bulunan tüm askerlerimize başarılar diliyoruz”

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bugün Kağıthane’deki hanımefendiler çok anlamlı bir birliktelik oluşturdular. Askerlerimize mektup yazdılar. Aynı zamanda dua anlamına gelen dileklerini ifade ettiler. Hanımefendilerin yazdıkları mektupların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Afrin’de operasyonda bulunan tüm askerlerimize başarılar diliyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Bu mektupları askerlerimize göndereceğiz, belediye sosyal medyamızda yayınlayacağız. Askerlerimizin çok şükür hiçbir şeye ihtiyacı yok. Devletimiz güçlü. Ama dua anlamına gelecek, kadınlarımızın kendi emekleriyle hazırlamış oldukları iç kıyafetler ve çoraplar var. İnşallah bunları da askerlerimize ulaştıracağız” diye konuştu.

“Allah askerlerimize hayırlı uzun ömürler versin”

Afrin’deki askerlere yazdığı duygu dolu mektubunu kürsüde okuyan Hülya Kiremitçi, kendi oğlunun da asker olduğunu belirterek, “Benim oğlum da Tekirdağ’da asker. Allah askerlerimize hayırlı uzun ömürler versin. Dualarımız onlarla beraber. Dualarımız Afrin’de vatanımızı savunmak amacıyla postalları çamur olan mehmetçiklere anne ve babalarına olsun. Cahil Amerika’nın, Avrupa’nın ne zihniyetle bize kafa tuttuğunu burada anlatmak istedim” dedi.

Emrah Kuş

