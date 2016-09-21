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Kağızman’da babasının evinde saklanan FETÖ’cü yakalandı

Hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)’den tutuklama kararı bulunan bir kişi Kağızman’da saklandığı babasının evinde yakalandı.


21 Eylül 2016 16:14

Edinilen bilgilere göre; Gelibolu Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma talimatına istinaden FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan soruşturma nedeniyle hakkında tutuklama amaçlı yakalama emri çıkarılan H.P. Kağızman İlçe Jandarma ekiplerinin babasının evinde olduğu bilgisinin alınması üzerine düzenlenen operasyonla babası F.P.’nin evinde kıskıvrak yakalandı.
Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın arama kararına istinaden jandarmanın düzenlediği operasyonda babası F.P.’nin evinde yakalanan H.P. gözaltına alınarak Kağızman Jandarma Karakoluna getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen H.P. Gelibolu Sulh Hakimliği’nin soruşturması gereği tutuklanmasına karar verilerek Kars Kapalı Cezaevine gönderildi.

Işık Çapanoğlu 

 


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