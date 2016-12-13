İstanbul’da yaşanan terör saldırısının ardından ülke genelinde hızlanan operasyonlar kapsamında Kağızman’da şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda özel harekat polisinin katıldığı operasyonda aralarında DBP İlçe Eş Başkanı Bahar Yıldız’ın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda dijital materyale el konulurken bazı örgütsel dokümanlarda ele geçirildi.

Gözaltına alınan DBP İlçe Eş başkanı Bahar Yıldız ve parti üyeleri Ramiz Atmaca ile Murat Karataş ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken ilçe merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Serkan Çağlar

KARS