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Kağızman'da FETÖ'nün deposuna baskın yapıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün dokümanlarının saklandığı depo ile örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle kapatılan dershanedeki aramada, çelik kasaya saklanan bir doların yanı sıra elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitaplar, bilgisayarlar ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Kağızmanda FETÖnün deposuna baskın yapıldı

17 Kasım 2016 19:25

Kağızman Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ mensuplarının örgütsel dokümanları bir depoda sakladığı belirlendi. Depoda gerçekleştirilen aramada FETÖ elebaşı Gülen'e ait kitapların da aralarında yer aldığı yaklaşık 10 bin kitap, çelik kasada saklanan bir dolarlık banknot, çok sayıda bilgisayar, CD ve örgütsel doküman bulundu. El konulan kitap ve dokümanlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü. FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle bir süre önce kapatılan FEM Dershanesinin faaliyet gösterdiği binada yapılan aramada da 2 adet bir dolarlık banknot, bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Aramanın ardından depo ve dershane binası mühürlendi. 

Serkan Çağlar

Etiketler: fetö, Kağızman


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