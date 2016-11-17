Kağızman Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ mensuplarının örgütsel dokümanları bir depoda sakladığı belirlendi. Depoda gerçekleştirilen aramada FETÖ elebaşı Gülen'e ait kitapların da aralarında yer aldığı yaklaşık 10 bin kitap, çelik kasada saklanan bir dolarlık banknot, çok sayıda bilgisayar, CD ve örgütsel doküman bulundu. El konulan kitap ve dokümanlar, incelenmek üzere emniyete götürüldü. FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle bir süre önce kapatılan FEM Dershanesinin faaliyet gösterdiği binada yapılan aramada da 2 adet bir dolarlık banknot, bilgisayar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Aramanın ardından depo ve dershane binası mühürlendi.

Serkan Çağlar