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Kağızman’da silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Kağızman’da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili şüpheli 9 kişi yakalandı.

Kağızmanda silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

06 Haziran 2018 02:15

Olay, Kağızman Kesikköprü Mahallesi'nde aralarında husumetleri bulunan iki aile arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada M.A., T.A., İ.A., A.A., V.A ve S.G. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Kağızman Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
“Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı”
Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olaya karıştığı tespit edilen şüpheli 4 kişiyi olay yerinde, kaçan şüpheli 5 kişi ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eş zamanlı operasyonlarla Kars il merkezi, Kağızman ve Selim ilçelerinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.  

 

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