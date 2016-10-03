Hava operasyonlarının ardından Çemçe Madur bölgesinde Erzurum Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi arama ve taramalarında PKK’lı teröristlere ait iki sığınak bulunarak imha edildi.

Güvenlik güçleri PKK’lı teröristlere ait sığınaklarda, 1 adet patlamamış 60 mm’lik havan mühimmatı, koli bandına sarılmış 6’lı pil bloğu, 150 metre 50 mm’lik elektrik kablosu, 2x3 m ebadında 5 adet branda, 3,5 litre sıvı yağ, 1 adet şemsiye, 1 adet parka rüzgar ceketli, 1 adet mangal kömürü, 2 adet tüp başlığı, dolu vaziyette 2 adet mutfak tüpü, 2 adet dolu piknik tüpü, 5 kilo toz şeker ile toprağa gömülü vaziyette muhtelif piller ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler Kağızman Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla imha edildi.

Öte yandan güvenlik güçlerince ele geçirilen iki çift solomon mekap ayakkabı, elbise üstü, ders notu ve silah bilgisi notları Kriminal incelemeye gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kağızman’da PKK’lı teröristlere yönelik operasyonların hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

Işık Çapanoğlu