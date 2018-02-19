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Kahraman Astsubay Halisdemir'in Aksakallı'dan vur emrini aldığı an

Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kahraman Astsubay Halisdemirin Aksakallıdan vur emrini aldığı an

19 Şubat 2018 19:11
Kahraman Astsubay Halisdemir'in Aksakallı'dan vur emrini aldığı an - Tıkla İzle

Halisdemir'in dönemin Özel Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan vur emrini aldığı an ve darbeci Terzi'nin vurulduktan sonra taşınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın 12. celsesi görüldü. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bilirkişi raporuna o gece yaşanan görüntüler de girdi. Kamera kayıtlarına Halisdemir'in Aksakallı'dan "darbeci Terzi'yi vur" emrini aldığı telefon görüşmesi yansıdı. Telefonla konuşmasından bir müddet sonra dışarıya çıkan Halisdemir, darbeci Terzi'yi gözünü kırpmadan vurdu. Bu anlardan bir müddet sonra darbe sanığı askerlerin Terzi'yi içeriye taşıdıkları, bir müddet sonra da dışarıya çıkardıkları görüldü. 

Abdullah Sarica

 

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