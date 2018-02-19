Diğer
Kategoriler

Kahraman Astsubay Halisdemir'in son fotoğrafları ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in son fotoğrafları ortaya çıktı.

Kahraman Astsubay Halisdemirin son fotoğrafları ortaya çıktı
Kahraman Astsubay Halisdemir'in son fotoğrafları ortaya çıktı - Foto Galeri

19 Şubat 2018 21:47

Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Davanın dosyasına hain gecede kayıtta olan güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerden derlenen bilirkişi raporu da girdi. Mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporuna eklenen fotoğraflar, 15 Temmuz gecesi ÖKK'de yaşananları gözler önüne serdi. Söz konusu görüntülerde şehit Halisdemir'in karargah içinde yürüdüğü görülürken, bir fotoğrafa da o gece "Darbeci Semih Terzi'yi vur" emrini veren dönemin ÖKK Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile telefon görüşmesi yansıyor. Telefonla konuşmasının ardından düşünceli bir şekilde merdivenlerden karargah dışına çıkan Halisdemir'in gözünü kırpmadan Terzi'yi vurduğu görülüyor. Çatışma anında yaralanan Terzi'nin darbeci askerler tarafından çarşaf içinde darbe sanığı eski Kurmay Albay Ümit Bak'ın odasına taşındığı görülüyor. Bir müddet bu odada kalan Terzi, tedavisi yapılmak üzere helikopter ile GATA'ya götürülüyor. 

Abdullah Sarica

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç