Kahraman Astsubay Halisdemir'in son fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci General Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan dava, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Davanın dosyasına hain gecede kayıtta olan güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerden derlenen bilirkişi raporu da girdi. Mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporuna eklenen fotoğraflar, 15 Temmuz gecesi ÖKK'de yaşananları gözler önüne serdi. Söz konusu görüntülerde şehit Halisdemir'in karargah içinde yürüdüğü görülürken, bir fotoğrafa da o gece "Darbeci Semih Terzi'yi vur" emrini veren dönemin ÖKK Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile telefon görüşmesi yansıyor. Telefonla konuşmasının ardından düşünceli bir şekilde merdivenlerden karargah dışına çıkan Halisdemir'in gözünü kırpmadan Terzi'yi vurduğu görülüyor. Çatışma anında yaralanan Terzi'nin darbeci askerler tarafından çarşaf içinde darbe sanığı eski Kurmay Albay Ümit Bak'ın odasına taşındığı görülüyor. Bir müddet bu odada kalan Terzi, tedavisi yapılmak üzere helikopter ile GATA'ya götürülüyor.

Abdullah Sarica